Albert Świdziński z think tanku „Strategy & Future” był gościem Grzegorza Sroczyńskiego w podcaście serwisu Gazeta.pl. Podczas rozmowy ocenił, jakie jest ryzyko wojny z Rosją.

Albert Świdziński, ekspert z think tanku Strategy & Future, zwraca uwagę, że ryzyko zagrożenia ze strony Rosji systematycznie rośnie, a Polska – mimo położenia geopolitycznego – nie jest wystarczająco przygotowana na ewentualny konflikt.

Jak podkreśla, elity polityczne w kraju wciąż funkcjonują w rzeczywistości sprzed lat, nie dostrzegając, że świat po 2022 roku diametralnie się zmienił. Według Świdzińskiego, w momencie gdy rosyjskie wojska przekroczyłyby granicę, państwo mogłoby stanąć przed ogromnym wyzwaniem zarówno militarnym, jak i politycznym.

Ekspert dodaje, że sojusze, które dotychczas dawały Polsce poczucie bezpieczeństwa — NATO i Unia Europejska — nie są już tak szczelnym parasolem ochronnym jak jeszcze kilka lat temu, co powinno być poważnym sygnałem ostrzegawczym dla władz w Warszawie.

Świdziński mówi również, że musimy być gotowi na to, iż Rosja nadal będzie nas testować. W pewnym momencie rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego został zapytany o to, na ile procentowo ocenia możliwość wybuchu wojny z Rosją. Świdziński odpowiedział wówczas, że na mniej niż 40%, co brzmi dość niepokojąco. Cała rozmowa poniżej.

