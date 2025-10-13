W dobie napiętych dyskusji historycznych między Polską a Ukrainą, ambasador Kijowa w Warszawie ogłosił kluczową decyzję. Zezwolenie na prace poszukiwawcze szczątków polskich ofiar w miejscowości Ugły na Wołyniu to krok, na który czekano latami.

Ambasador Bodnar Potwierdza: Zezwolenie Przekazane, Kolejne w Drodze

Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, poinformował o przekazaniu drogą dyplomatyczną zgody na prace poszukiwawcze w Ugłach – wsi na Wołyniu, gdzie w maju 1943 roku sotnia Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) pod dowództwem Nikona Semeniuka zamordowała ponad 100 Polaków. „Zapraszamy stronę polską do uzgodnienia szczegółów. Kolejne zezwolenia w trakcie przygotowywania” – oświadczył dyplomata, podkreślając kontynuację wcześniejszych ustaleń dotyczących ekshumacji.

Ta decyzja ministerstwa kultury Ukrainy przychodzi po miesiącach negocjacji i jest częścią szerszego procesu, który rozpoczął się w 2024 roku po zniesieniu zakazu na takie prace. W kwietniu 2025 roku ruszyły pierwsze ekshumacje w innych miejscach, co pokazuje zmianę postawy Kijowa wobec historycznych żądań Warszawy.

Rzeź Wołyńska i Niepogrzebane Ofiary

Rzeź wołyńska, znana również jako tragedia wołyńska, to jeden z najczarniejszych rozdziałów II wojny światowej. W latach 1943-1945 ukraińscy nacjonaliści z UPA przeprowadzili czystki etniczne, w wyniku których zginęło nawet 100 tysięcy Polaków na terenach dzisiejszej Ukrainy zachodniej. W Ugłach atak z 12 maja 1943 roku był częścią fali przemocy, która dotknęła cywilów, w tym kobiety i dzieci.

Podobne prace ekshumacyjne odbyły się niedawno w dawnej wsi Puźniki (obwód tarnopolski), gdzie w lutym 1945 roku zginęło do 120 Polaków. Tam odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób, a ich pogrzeb miał miejsce we wrześniu 2025 roku. Te działania pokazują, że Ukraina stopniowo otwiera się na współpracę w kwestii upamiętnienia ofiar.

Lipcowe Obchody w Chełmie: Apel o Pełnoskalowe Ekshumacje i Kontrowersje

Decyzja ambasadora Bodnara nie jest izolowana – nawiązuje do wydarzeń z lipca 2025 roku. Podczas obchodów 82. rocznicy Krwawej Niedzieli w Chełmie, prezydent elekt Karol Nawrocki zaapelował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o umożliwienie „pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu”. Ambasador Bodnar wziął udział w uroczystościach, wygłaszając przemówienie, które stało się obiektem manipulacji w mediach społecznościowych.

W sieci krążyły fałszywe informacje, sugerujące, że Bodnar poświęcił tematowi Wołynia zaledwie 10 sekund. Ambasada Ukrainy w Polsce zdementowała te doniesienia, nazywając je „manipulacjami informacyjnymi” i podkreślając pełny kontekst wystąpienia. Te kontrowersje podkreślają, jak wrażliwa jest ta kwestia w relacjach bilateralnych.

Źródło: Polsat News