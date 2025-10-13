W świecie pełnym geopolitycznych intryg, Polska stała się areną dla działań rosyjskiego wywiadu. Niedawno Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwojgu Rosjanom, którzy pod pozorem opozycyjnej działalności prowadzili szpiegostwo na szkodę naszego kraju. Igor R., znany jako krytyk Kremla, wraz z żoną Iriną R. mieli zbierać wrażliwe dane i przygotować paczkę z materiałami wybuchowymi. Sprawa rzuca nowe światło na zagrożenia hybrydowe ze Wschodu.

Tajna Misja pod Przykrywką Opozycjonisty

Igor R. od dawna uchodził za rosyjskiego dysydenta, krytykującego reżim Władimira Putina. Jednak według śledczych z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), to wszystko było misternie zaplanowaną maską. Mężczyzna, działając na terenie Polski od lutego do sierpnia 2022 roku, współpracował z Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB) Rosji. Jego zadaniem było gromadzenie informacji o przeciwnikach Putina, którzy znaleźli schronienie w Polsce i na Zachodzie. Dane te, w tym szczegóły dotyczące aktywności antykremlowskich grup, były następnie szyfrowane przez jego żonę Irinę R. i przesyłane do Moskwy.

Prokuratura podkreśla, że para działała przeciwko interesom Rzeczypospolitej, co kwalifikuje ich działania jako szpiegostwo. Oskarżeni zostali zatrzymani w lipcu 2024 roku i od tamtej pory przebywają w areszcie. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Sosnowcu 9 października bieżącego roku, gdzie sprawa będzie rozpatrywana.

Paczka z Piekła: Nitrogliceryna i Zapalniki Wojskowe

Najbardziej szokujący element oskarżenia to udział Igora R. w przygotowaniu potencjalnego aktu terrorystycznego. W 2022 roku, wraz z dwoma Ukraińcami i innym Rosjaninem, miał nadać paczkę kurierską zawierającą niebezpieczne materiały: nitroglicerynę oraz wojskowe zapalniki. Przesyłka została wykryta w sortowni w Łodzi, zanim doszło do eksplozji. Śledczy podejrzewają, że celem było sabotaż lub zamach, który mógł zagrozić bezpieczeństwu publicznemu.

Oskarżeni utrzymują, że padli ofiarą prowokacji i zostali „wrobieni”. Jednak dowody zebrane przez ABW wskazują na celowe działania na rzecz rosyjskich służb. Sprawa ta wpisuje się w szerszy wzorzec rosyjskich operacji hybrydowych w Europie, gdzie pod przykrywką opozycji werbowani są agenci do destabilizacji krajów NATO.

Jeśli sąd uzna oskarżonych za winnych, Igorowi R. i Irinie R. grozi do 10 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo. Dodatkowe zarzuty związane z paczką wybuchową mogą zaostrzyć karę.

Źródło: DoRzeczy