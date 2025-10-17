Wstrząsające sceny na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen w Austrii. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów – ciężarówki, autokaru i samochodu dostawczego. Jak informuje radio RMF FM, autobus przewoził delegację urzędników z Polski. Niestety jedna osoba zginęła, a kilkanaście odniosło obrażenia.

Tragedia rozegrała się na autostradzie w piątek nad ranem. Wszystko zaczęło się od zderzenia ciężarówki z pojazdem dostawczym. Kierowca autokaru jadącego za nimi nie zdążył zareagować i w nie uderzył. Wszystkie pojazdy miały polskie tablice rejestracyjne.

Wstępne informacje wskazują, że co najmniej jedna osoba zginęła, dwie odniosły ciężkie obrażenia, a kilkanaście osób ma lekkie rany. Na pokładzie autokaru podróżowały 22 osoby i 2 kierowców. Austriackie media, na które powołuje się RMF FM, wskazują, że śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu dostawczego.

Autobusem podróżowali polscy urzędnicy, w tym delegacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. „Dziś rano doszło do wypadku na autostradzie A5 w Drasenhofen w Austrii, w którym uczestniczył polski autokar. W autokarze podróżowała delegacja z Małopolski, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wraz z wicemarszałkiem Ryszardem Pagaczem. Delegacja wracała z Istrii”- napisano w oficjalnym komunikacie.

„Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka od samego rana pozostaje w stałym kontakcie z wicemarszałkiem Ryszardem Pagaczem, Ambasadą RP w Austrii, wojewodą oraz służbami dyplomatycznymi” – dodano.

Osoby z lżejszymi obrażeniami już opuściły szpital. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn tragicznego wypadku.

Źr. RMF FM