W szpitalu w Sejnach (woj. podlaskie) rozegrały się dramatyczne sceny. Jeden z pacjentów brutalnie zaatakował pielęgniarkę. Na szczęście pomoc nadeszła bardzo szybko.

Z ustaleń policji wynika, że 49-letni pacjent niespodziewanie zaatakował pielęgniarkę podczas zabiegów medycznych. Napastnik uderzał kobietę w twarz oraz bił po klatce piersiowej. Szybko wyszło na jaw, że brutalna napaść okazała się sutkiem spożycia znacznej ilości alkoholu.

Przeprowadzone na miejscu zdarzenia badanie alkomatem potwierdziło, że pacjent miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 49-latka natychmiast zatrzymano i przewieziono do aresztu, gdzie wytrzeźwieje.

Następnie napastnik usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej. Zdarzenie to wywołało silne emocje zarówno wśród personelu medycznego, jak i innych pacjentów.

W tej sytuacji udało się zapobiec poważniejszym skutkom dzięki szybkiej interwencji służb.

Źr. o2.pl