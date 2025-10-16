Katarzyna Bosacka, znana z promowania zdrowego stylu życia, w nagraniu na Instagramie nazwała trzy produkty dostępne w sieci sklepów Biedronka „badziewiami” i zaapelowała, by ich unikać.

Bosacka wzięła na tapet i nie zostawiła suchej nitki na trzech produktach dostępnych w popularnym w Polsce dyskoncie „Biedronka”. Wśród nich znalazły się m.in. surimi ala krewetki stworzone na bazie tanich ryb i paluszki z dodatkiem sera.

– Zacznijmy od tych krewetek, które nie są krewetkami, bo one są zrobione jak paluszki surimi, po prostu surimi w kształcie krewetki, z mintaja, morszczuka, E420, E450, (…) cukier, woda, uwodnione białko jaj w proszku. Zobaczcie, to jest wszystko pofarbowane. To jest biała ryba, odpad pofarbowany – powiedziała ekspertka.

Drugi produkt to „doprawka”, czyli przyprawa, której celem jest dodanie smaku potrawom. Bosacka zauważa jednak, że jest ona na bazie soli. – Doprawka to jest taka przyprawa, która składa się głównie z soli, więc pamiętajmy o tym. Bo tak, robimy rosół i solimy go, a potem dodajemy jeszcze taką doprawkę-przyprawkę. Tego nawet nie spróbuję, nie używam i proszę, żebyście wy też nie używali – stwierdziła.

Ostatni z produktów to ten dedykowany dla dzieci. Chodzi o paluszki z dodatkiem sera z serii „Głodniaki”. – Coś, co mnie wkurza najbardziej. Bo jeżeli dorosły człowiek kupi sobie takie krewetki o smaku surimi i jakąś taką doprawkę to jego sprawa. Ale dzieciom coś takiego, no naprawdę? Oczywiście, ma to atrakcyjną formę, bo są to paluszki. To jest smaczne, rodzice myślą, że kupili dziecku paluszki z serkiem. A potem czytają co jest w środku: topiony ser twarogowy, czyli mocno przetworzony ser, koncentrat serwatki, sole emulgujące polifosforany, fosforan wapnia, paluszki chlebowe (…) Bardzo mocno przetworzony produkt. Polifosforany i fosforany mogą zaburzać gospodarkę wapniową u dziecka – powiedziała.

