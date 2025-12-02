Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu kolejnej ustawy. Prezydent RP tłumaczy powody takiego ruchu.

– Prezydent nie jest od podejmowania decyzji łatwych. Jest od podejmowania decyzji słusznych – powiedział Karol Nawrocki komentując tym samym decyzję o podpisaniu ustawy o hodowli zwierząt na futra i wecie ws. tzw. ustawy łańcuchowej.

Prezydent RP zamieścił nagranie w mediach społecznościowych, gdzie przekazał swoje decyzje dotyczące trzech ustaw. – Dziś podpisałem trzy ustawy, a jedną postanowiłem zawetować. Dwie decyzje dotyczyły tak zwanej ustawy o hodowli zwierząt na futra i tak zwanej ustawy łańcuchowej. To wybory trudne, ale konieczne – oznajmił.

– Odpowiedzialność za zwierzęta to także ważna część świadectwa wrażliwości społecznej. Ale nie może być uderzeniem w polską wieś, w interes polskich rolników. Pogodzenie obu tych emocji wymagało roztropności w decyzji i zważenia wielu racji – dodaje w opublikowanym nagraniu.

Karol Nawrocki tłumaczy swoje decyzje ws. ustaw

Prezydent podkreślił, że społeczne poparcie dla zakazu hodowli zwierząt na futra jest wyraźne — opowiada się za nim ponad dwie trzecie Polaków, w tym mieszkańcy wsi, dlatego ten kierunek zmian nie może zostać pominięty. Zaznaczył jednocześnie, że podczas konsultacji z hodowcami jasno przedstawili oni swoje oczekiwania i warunki, które pozwoliłyby im zaakceptować nowe regulacje. Jak wyjaśnił, postulaty te — w tym odszkodowania oraz ośmioletni okres przejściowy — zostały uwzględnione w podpisanej przez niego ustawie.

Prezydent ogłosił również, że zawetował tzw. ustawę łańcuchową. Jak wyjaśnił, mimo że jej cel — poprawa ochrony zwierząt — był właściwy, sam projekt okazał się wadliwie przygotowany. W jego ocenie przepisy nie tylko nie rozwiązywały realnych problemów, ale mogły wręcz stworzyć nowe i w efekcie pogorszyć sytuację zwierząt, a nie ją poprawić.

Prezydent nie jest od podejmowania decyzji łatwych. Jest od podejmowania decyzji słusznych – Prezydent RP @NawrockiKn o swoich decyzjach dotyczących tzw. ustawy o hodowli zwierząt na futra i tzw. ustawy łańcuchowej. pic.twitter.com/dIWYE07Ci9 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 2, 2025

Przeczytaj również: