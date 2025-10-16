Groźny wypadek busa z dziećmi w miejscowości Gulczewo (woj. wielkopolskie). Pięć osób odniosło obrażenia, w tym dwoje dorosłych i trójka dzieci.
Jak informuje Polsat News, wypadek busa miał miejsce przed godz. 9 w miejscowości Gulczewo w powiecie wrzesińskim. Po uderzeniu pojazdu w drzewo, cztery osoby z obrażeniami trafiły do szpitala. Na miejscu zdarzenia pozostało jedno dziecko, któremu ratownicy udzielali pomocy na miejscu.
„Kierujący volkswagenem caravelle, jadąc do Wrześni, z nieustalonych przyczyn zjechał na lewo i uderzył w przydrożne drzewo. W tym pojeździe podróżowało pięć osób łącznie – kierujący, opiekunka i troje podopiecznych. Dwie dziewczynki w wieku siedmiu lat zostały zabrane do poznańskich szpitali – jedna śmigłowcem LPR, druga karetką” – powiedział na antenie Polsat News asp. Adam Wojciński z KPP we Wrześni.
Zarówno kierowca, jak i opiekunka dzieci trafili do pobliskich szpitali – kolejno do placówki w Gnieźnie i we Wrześni.
Na miejscu pracowali policyjni technicy, którzy zabezpieczali dowody mające posłużyć wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
Źr. Polsat News