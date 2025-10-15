W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, Niemcy wysyłają dwa nowoczesne myśliwce Eurofighter Typhoon na polskie lotnisko w Malborku.

Misja o kryptonimie „Eastern Sentry” ruszyła we wrześniu br. i skupia się na zwiększeniu widoczności NATO na wschodniej granicy. Niemieckie samoloty bojowe dołączą do patroli powietrznych nad Polską, co ma usprawnić obserwację i szybką reakcję na potencjalne naruszenia przestrzeni powietrznej. Stacjonowanie myśliwców zaplanowano od grudnia 2025 r. do marca 2026 r. W operacji uczestniczą także siły z Francji, Wielkiej Brytanii, Czech i Danii, co tworzy wielonarodową tarczę obronną.

Decyzję ogłoszono podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Niemieckie Ministerstwo Obrony podkreśla, że obecność Eurofighterów w Malborku to nie tylko symboliczne wzmocnienie, ale praktyczny wkład w bezpieczeństwo regionu. Lotnisko w Malborku, baza 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego, stanie się strategicznym punktem dla tych działań.

Odpowiedź na rosyjskie prowokacje!

Tło tej inicjatywy to seria incydentów związanych z aktywnością rosyjskich dronów. W ostatnich miesiącach odnotowano wielokrotne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a podobne zjawiska wystąpiły nawet nad terytorium Niemiec. Te „roje dronów” budzą poważny niepokój wśród europejskich przywódców. W odpowiedzi Berlin planuje miliardowe inwestycje w rozwój własnych bezzałogowych statków powietrznych, w tym dronów bojowych.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i inni politycy koalicji rządzącej wzywają do wzmożonej czujności. Sytuacja eskaluje także przy innych granicach NATO – na przykład w Estonii, gdzie rosyjskie siły testują reakcje sojuszu. W kontekście wojny na Ukrainie, takie działania Putina są postrzegane jako próba destabilizacji flanki wschodniej.

Znaczenie dla Polski i NATO

Dla Polski udział w „Eastern Sentry” to potwierdzenie roli lidera na wschodniej flance. Wzmocnienie obrony powietrznej nie tylko chroni polskie niebo, ale także integruje siły sojuszników, co jest kluczowe w dobie hybrydowych zagrożeń. Eksperci wojskowi wskazują, że obecność niemieckich myśliwców Eurofighter – jednych z najbardziej zaawansowanych w Europie – podnosi efektywność patroli i skraca czas reakcji.

