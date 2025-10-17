W piątek, zaledwie kilka dni po inauguracji Centrum Połączonych Operacji Powietrznych (CAOC) w Bodo, norweskie siły powietrzne poderwały parę zaawansowanych myśliwców F-35, by przechwycić rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Morzem Barentsa.

Incydent, który miał miejsce w międzynarodowej przestrzeni powietrznej blisko granicy z regionem Finnmark, podkreśla rosnące napięcia na północnej flance NATO. Według norweskiego Dowództwa Sił Powietrznych, operacja przebiegła bez zakłóceń, a rosyjska maszyna wykonywała rutynowy lot – to jednak pierwszy test nowego ośrodka dowodzenia.Nowa baza CAOC w Bodo, otwarta w zeszłym tygodniu, przejęła odpowiedzialność za monitorowanie przestrzeni powietrznej w regionie arktycznym, obejmującym Morze Barentsa, a także nowe państwa członkowskie Sojuszu: Szwecję i Finlandię.

Ośrodek dołącza do sieci centrów NATO w Torrejon (Hiszpania) i Uedem (Niemcy), wzmacniając koordynację szybkich reakcji powietrznych (QRA). Dzięki systemowi QRA, myśliwce mogą wystartować z bazy Evenes w ciągu kilku minut od sygnału alarmowego, co udowodniła ta akcja.

Rosyjskie loty rozpoznawcze w pobliżu granic NATO stają się coraz częstsze, zwłaszcza w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie i hybrydowych zagrożeń w Arktyce. Podobne incydenty odnotowano niedawno w rejonie Bałtyku, gdzie polskie i sojusznicze samoloty wielokrotnie interweniowały wobec rosyjskich maszyn. Norweski minister obrony Tore O. Sandvik podkreślił po otwarciu bazy: „Dzięki CAOC NATO będzie silniejsze militarnie na Dalekiej Północy, co wzmocni obronę Norwegii i całego Sojuszu”.

Wzmocnienie północnej flanki Sojuszu to odpowiedź na strategiczne wyzwania ze strony Rosji, która buduje bazy w Arktyce i zwiększa aktywność lotniczą. Norweskie siły podkreślają, że incydent z Ił-20 nie stanowił naruszenia przestrzeni powietrznej, ale wymagał standardowej procedury weryfikacji. To wydarzenie wpisuje się w szerszy trend: w 2025 roku NATO odnotowało kilkadziesiąt takich interwencji, głównie na wschodniej i północnej granicy.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News