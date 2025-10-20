Rzecznika rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w poniedziałek ostro zaatakowała przywódców państw europejskich. Jak stwierdziła, za wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych odpowiadają zachodni politycy, którzy dążą do eskalacji konfliktu na Ukrainie.

„Właśnie odbyła się wizyta Zełenskiego (w USA – red.), za którą stoi cała ta zachodnia masa marionetek. Ten sam ślad przestępczy, ta sama partia wojny, wcześniej kierowana przez Bidena, dziś nie może się uspokoić” – stwierdziła Zacharowa.

„UE i agresywna społeczność zachodnioeuropejska przeszły do tego, co nazywają aktywnymi działaniami wywrotowymi” – dodała Zacharowa. Stwierdziła również, że w ten sposób próbują sabotować rozmowy pokojowe pomiędzy USA i Rosją.

„To jasne, że próbują eskalować konflikt, tak jak robili to w 2022 roku, gdy zakłócali rozmowy pokojowe, których chciał reżim w Kijowie, a które my umożliwiliśmy” – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Dodała, że w jej ocenie wynika to z tego, że państwami europejskimi rządzą „nieprofesjonalni” przywódcy, którym „brakuje edukacji, doświadczenia i powołania”.

Źr. Interia