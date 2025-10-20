W poniedziałek wieczorem na autostradzie A2 w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Wysoczka (woj. wielkopolskie) doszło do poważnego wypadku. Bus zderzył się z co najmniej dwoma pojazdami wojskowymi armii USA.

W wyniku zdarzenia ranni zostali trzej amerykańscy żołnierze, którzy poruszali się w kolumnie, oraz kierowca busa. Według relacji służb bus wypadł z jezdni, natomiast pojazdy wojskowe doznały uszkodzeń. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym straż pożarna, pogotowie i policja. W akcji brało udział siedem zastępów straży pożarnej.

W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby — trzej amerykańscy żołnierze oraz kierowca busa. Poszkodowani trafili do szpitali w Poznaniu i Świecku. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażają życiu. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie, które ma ustalić dokładny przebieg zdarzenia i winnego wypadku.

Godz. 19:01 w m. Wysoczka pow. poznański, na autostradzie A2 (kier. na Warszawę), doszło do zderzenia busa z samochodem wojsk amerykańskich. Poszkodowanych 3 żołnierzy amerykańskich oraz kierowca busa. Na miejscu 7 zastępów straży pożarnej.@KGPSP #wielkopolskastraz #kwpsppoznan pic.twitter.com/AuK79MNV4a — KW PSP Poznań (@kwpsppoznan) October 20, 2025

Rzeczniczka wielkopolskiej straży pożarnej poinformowała, że w wyniku kolizji uszkodzone zostały dwa pojazdy wojskowe i bus. Pojazdy należały do amerykańskiego kontyngentu przebywającego w Polsce w ramach misji NATO. Autostrada w kierunku Warszawy była przez kilka godzin całkowicie zablokowana, a ruch odbywał się objazdami.

Wypadek odbił się szerokim echem także dlatego, że amerykańscy żołnierze regularnie przemieszczają się po polskich drogach w związku z rotacyjnymi ćwiczeniami wojsk sojuszniczych. To nie pierwsza tego typu sytuacja – w przeszłości dochodziło już do drobnych kolizji z udziałem sprzętu wojskowego, jednak tym razem skala zdarzenia była znacznie poważniejsza.

