Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Szymon Hołownia byłby odpowiedniejszym kandydatem na stanowisko Ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych niż obecnie pełniący obowiązki tej funkcji Bogdan Klich.

Podczas konferencji prasowej, zapytany o możliwą kandydaturę Hołowni, Nawrocki odpowiedział: „Z całą pewnością marszałek Szymon Hołownia byłby lepszym kandydatem na ambasadora w USA niż obecnym ambasadorem jest pan Klich.” Prezydent podkreślił, że chodzi o „skuteczną i wiarygodną reprezentację Polski w Waszyngtonie”.

Dodatkowo prezydent zauważył, że wybór ambasadora powinien opierać się na kompetencjach i zdolności do skutecznej reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej. Podkreślił, że skuteczny ambasador to nie tylko dyplomata, ale także osoba, która potrafi budować relacje z kluczowymi partnerami zagranicznymi i promować interesy kraju w Stanach Zjednoczonych.

– Pan Klich nie wypełnia swojej misji ambasadorskiej w taki sposób, jakiego oczekiwaliby od niego Polacy i Polska – powiedział Nawrocki. Warto zaznaczyć, że Hołownia ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Według medialnych doniesień, w razie niepowodzenia w tej roli może nastąpić jego kandydatura na ambasadora w USA.

Deklaracja Karola Nawrockiego może zapowiadać polityczny zwrot w obsadzie ważnego placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie. Poparcie głowy państwa dla Marszałka Sejmu Szymona Hołowni jako przyszłego ambasadora wskazuje na możliwość znaczącej zmiany w polskiej polityce zagranicznej — zwłaszcza jeśli decyzje zostaną potwierdzone przez kolejne instytucje państwowe.

