Tragiczny wypadek na trasie między Babigoszczą a Przybiernowem w województwie zachodniopomorskim. Nauka jazdy zderzyła się tam z TIR-em. Na miejscu zginął pasażer samochodu osobowego. Z wstępnych informacji wynika, że to instruktor. Na miejscu pracują służby.

Tragedia rozegrała się przed godz. 9 na starej trasie S3 między Babigoszczą a Przybiernowem w województwie zachodniopomorskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód ciężarowy najpierw zderzył się z osobówką. Później nauka jazdy dachowała, a następnie ponownie najechał na nią TIR.

Jak informuje Polsat News, pojazd ciężarowy zjechał z drogi z tzw. ślimaka i uderzył w samochód nauki jazdy. Podróżowały nim trzy osoby. Na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej, a także policja.

„Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Stargardzie. Będzie podejmowany ciągnik siodłowy wraz z naczepą po to, żeby wydostać samochód osobowy. Następnie będziemy mogli wykluczyć obecność innych osób w tym zdarzeniu” – powiedział Polsat News asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Potwierdzono śmierć jednej osoby. To instruktor nauki jazdy z oddalonej o kilkanaście kilometrów szkoły.

