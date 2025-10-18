Tragiczny wypadek na autostradzie A2 w województwie lubuskim, pomiędzy węzłami Jordanowo a Torzym. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką jedna osoba zginęła, a trzy odniosły obrażenia. Ruch w kierunku granicznego Świecka całkowicie wstrzymano.
Do zdarzenia doszło w sobotę o godzinie 9:50. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe oraz policja.
Wstępne ustalenia wskazują, że samochód osobowy dachował po zderzeniu z ciężarówką. Samochodem podróżowały cztery osoby. Niestety jedna z nich zginęła na miejscu. Pozostałe trzy osoby trafiły do szpitala.
Radio RMF FM informuje, że z powodu wypadku ruch na autostradzie A2 w kierunku granicy z Niemcami całkowicie wstrzymano. Objazd wyznaczono drogą krajową nr 92. Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policji.
Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają dowody. Na razie nie podano informacji o przyczynie wypadku.
Źr. RMF FM