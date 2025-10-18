Podczas losowania gry Eurojackpot w piątek 17 października, jeden z polskich graczy zdobył nagrodę drugiego stopnia. Na kupon wydał jednak niewiele.

Podczas losowania gry Eurojackpot w piątek 17 października, jeden z polskich graczy zdobył nagrodę drugiego stopnia — aż 1 197 100 euro, co oznacza wygraną przekraczającą 5 milionów złotych. Tego samego dnia w Polsce padły również dwie nagrody czwartego stopnia, każda w wysokości 35 071 zł.

Do szczęśliwej wygranej doszło po wytypowaniu liczb: 18, 21, 34, 35, 46 oraz dodatkowych numerów 2 i 3. Mimo że Polak cieszy się z milowego skoku, to Niemcy w tym losowaniu zgarnęły główne nagrody — m.in. ponad 69 mln euro trafiło do jednego zwycięzcy.

Kolejna szansa na duże pieniądze już 21 października — wtedy odbędzie się następna runda losowania. Znów będzie można sięgnąć po wygraną, kto wie, może tak wysoką jak ta, którą niedawno zgarnął nasz rodak.

To wyjątkowy sukces — przy niskim wkładzie 12,50 zł gracz z Polski wygrał miliony. Pokazuje to, jak niewiele czasem dzieli od fortuny, ale też przypomina, że mimo spektakularnych zwycięstw większość wielkich nagród nadal trafia do graczy z Niemiec — co uwidacznia siłę i zasięg międzynarodowych loterii.

