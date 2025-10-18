Nie milkną echa wizyty Karola Nawrockiego w kebabie. Teraz serwis Wirtualna Polska postanowił się przyjrzeć czapce, którą na głowie miał Polski prezydent.

Chodzi rzecz jasna o przyjazd Nawrockiego do Wolanowa i wizytę w miejscowym kebabie. Nawrocki spotkał się tam z młodzieżą, której wcześniej, podczas nagrania do serwisu TikTok, to obiecał. Dotrzymał więc słowa i przybył na miejsce.

Podczas swojej wizyty w restauracji oferującej kebaby Nawrocki miał na głowie charakterystyczną czapkę z daszkiem. Teraz pisze o tym serwis Wirtualna Polska, który podkreśla, że była to czapka marki „Charakterni”.

Dziennikarze portalu skontaktowali się z przedstawicielami firmy, którzy powiedzieli, jak obecność Nawrockiego w ich czapce wpłynęła na sprzedaż produktu. – Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki pojawił się w lokalu z kebabem w Wolanowie, mając na sobie czapkę z daszkiem z naszego sklepu, zauważyliśmy na pewno wzrost liczby zapytań o tę „sławną czapeczkę”. Ta informacja dość szybko rozeszła się w naszym środowisku. Jak to się przełoży na sprzedaż – trudno nam to ocenić – powiedział Daniel Popiela jeden z właścicieli marki.

Popiela przyznał też, że czapka była prezentem dla Nawrockiego po tym, gdy ten zwyciężył w wyborach prezydenckich w Polsce. Nie spodziewał się jednak, że cała sprawa zyska aż taki rozgłos. – Nie spodziewaliśmy się, że wywoła to aż taki rozgłos. Nigdy nie produkowaliśmy tych czapek w dużych ilościach. Od początku były one jedynie dodatkiem do naszych dresów – powiedział. Więcej TUTAJ.

