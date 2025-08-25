Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Przedstawił też dalsze kroki w tej sprawie.

– Znajdujemy się w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym kraju są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy – powiedział Prezydent RP tłumacząc swoją decyzję w tej sprawie.

Prezydent przyznał też, że miał przekonanie, iż wszystkie środowiska deklarują, że pomoc w postaci 800+ powinna należeć się obywatelom Ukrainy, którzy podjęli pracę. Karol Nawrocki podkreśla, że w ustawie, która trafiła nie ma tego typu korekty.

– Tak się jednak nie stało, bowiem ustawa, którą dostałem na swoje biurko o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się przez długi czas debata publiczna – oznajmił i dodał, że jego zdaniem 800+ powinno być przyznawane jedynie w sytuacji, gdy dany obywatel Ukrainy podjął pracę zawodową w Polsce.

– Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej, przynajmniej Polacy w swoim państwie powinni być traktowani na równi z naszymi gośćmi, z Ukrainy. Dlatego nie podpisałem, drodzy państwo, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie – powiedział i dodał, że zaproponuje swój autorski projekt ustawy.

Decyzje Pana Prezydenta @NawrockiKn : Weto Prezydenta i własny projekt ustawy skierowany do sejmu: o pomocy Ukraińcom, obywatelstwie, „stop banderowcom” : 1) 800+ i opieka zdrowotna tylko dla pracujących Ukraińców, 2) zaostrzenie zasad przyznawania obywatelstwa Polskiego, 3)… — Michal Stela (@michalstela) August 25, 2025

