Szef fińskiego rządu Petteri Orpo jednoznacznie wypowiada się na temat zaangażowania jego kraju w misję stabilizacyjną na Ukrainie. „Będziemy zaangażowani wojskowo” – zadeklarował wprost.

„To nie jest drobnostka wysłać fińskich żołnierzy na misje bojowe” – stwierdził premier Orpo w wywiadzie dla radia Yle.

„Ze względu na szczególną pozycję Finlandii, jako kraju sąsiadującego z z Rosją, decyzja o konkretnej roli kraju w budowę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy musi zostać najpierw omówiona w parlamencie” – powiedział fiński premier.

Orpo przypomniał, że od początku pełnoskalowej wojny Finlandia zaangażowała się politycznie i wojskowo poprzez systematyczne dostawy pomocy zbrojeniowej oraz szkoleniowej dla ukraińskiej armii.

„Rosja twierdzi, że nie akceptuje zachodnich wojsk na Ukrainie. W odpowiedzi możemy powiedzieć, że nie akceptujemy rosyjskich wojsk na Ukrainie” – powiedział Orpo. Premier dodał, że jeśli Rosja nie zaangażuje się w proces pokojowy, zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Ukrainy również wzrośnie.

Źr. Interia