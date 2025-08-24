W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla rp.pl sprawdzono, czy Polacy popierają pomysł, by polscy żołnierze pojechali na Ukrainę. Wyniki okazują się dość jednoznaczne.

„Czy gdyby na Ukrainie pojawiły się siły pokojowe, w ich skład powinni wchodzić polscy żołnierze?” – zapytano w sondażu.

Wyniki wskazują, że zdecydowana większość Polaków sprzeciwia się takiemu pomysłowi. Za wysłaniem polskich żołnierzy na Ukrainę opowiedziało się 17,3 proc. badanych. Przeciwnego zdania natomiast 61,1 proc. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 21,6 proc. ankietowanych.

Polscy politycy konsekwentnie wykluczają możliwość, aby polscy wojskowi jechali na Ukrainę. W ostatnim czasie jednak niektórzy przedstawiciele wojska wyrażają przeciwne zdanie. Jednocześnie trwają rozmowy pokojowe, które w przypadku zawarcia pokoju muszą przewidywać gwarancje dla Ukrainy. Jednym ze sposobów utrzymania pokoju byłoby wysłanie wojsk zachodnich na teren Ukrainy. Nie wiadomo jeszcze, które państwa wezmą w tym udział i w jakim zakresie.

Źr. WP; Polsat News