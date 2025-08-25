Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. Jedna z nich dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy, dwie kolejne innej tematyki.

O wecie Karola Nawrockiego ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy pisaliśmy W TYM MIEJSCU. – Znajdujemy się w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym kraju są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy – powiedział Prezydent RP tłumacząc swoją decyzję w tej sprawie.

Okazuje się jednak, że to nie koniec. Prezydent RP ujawnił, że nie podpisał także dwóch innych ustaw. Pierwsza dotyczy kodeksu skarbowego natomiast druga ordynacji podatkowej. – Ustawy, na których podpisanie się nie zdecydowałem, to przede wszystkim ustawa o krajowym kodeksie skarbowym. Jest w tej ustawie jedno bardzo dobre rozwiązanie deregulacyjne, ale nie godzę się, by w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa skarbowe. W kolejnych ustawach chcę wprowadzać pancerz budżetowy, pomagać rządowi w kwestii doszczelnienia systemu skarbowego. Z całą pewnością tak zaprojektowana ustawa o krajowym kodeksie skarbowym, obniżająca kary za przestępstwa skarbowe, nie może zyskać mojej akceptacji – powiedział Prezydent o pierwszej z ustaw.

Obie ustawy stanowią część rządowego pakietu deregulacyjnego. Ustawa o kodeksie skarbowym miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe o charakterze, który nie powoduje strat w podatkach.

Ponadto projekt ustawy zakładał zniesienie wymogu zgłaszania przez płatnika lub inkasenta osób zajmujących się wyliczaniem, zbieraniem oraz odprowadzaniem podatków. Weto nałożone na tę ustawę uniemożliwiło też likwidację sankcji za niedopełnienie obowiązku wskazania osoby odpowiedzialnej za pobieranie podatków.

