Tragedia w Krzycku Wielkim w Wielkopolsce. Na prywatną posesję spadła awionetka typu Smart. Są ofiary śmiertelne.

Zdarzenie miało miejsce ok. godziny 11:00 w rejonie Krzycka Wielkiego pod Lesznem. Według wstępnych informacji maszyna spadła na teren prywatnej posesji w okolicy ul. Spokojnej.

Portal Wirtualna Polska donosi, że „awionetka typu Smart zapaliła się po uderzeniu w budynek na posesji.” Po uderzeniu samolot stanął w płomieniach. Wiadomo, że na pokładzie były dwie osoby.

Obie, co potwierdza mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Policji Wielkopolskiej, nie żyją. Na miejsce skierowano OSP Krzycko Wielkie, Włoszakowice oraz JRG z KP PSP Leszno; teren zabezpiecza policja, trwa ustalanie przyczyn.

‼️Awionetka runęła na ziemię. Nieoficjalnie: zginęły 2 osoby‼️ Więcej: https://t.co/dyTTg3QnGR



Fot. Bartłomiej Klupś (Radio Poznań) pic.twitter.com/jRyVtzdWKz — Radio Poznań (@RadioPoznanSA) August 25, 2025

Przeczytaj również: