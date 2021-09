Nicola Zalewski, młodziutki zawodnik AS Roma i reprezentacji Polski, niedawno stracił ojca. Jego klub postanowił go wesprzeć. Podobnie zareagowali fani włoskiego zespołu.

Nicola Zalewski, zawodnik AS Roma, niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski. Zaliczył występ przeciwko San Marino i zrobił naprawdę dobre wrażenie. Kibice i eksperci podkreślali, że jego gra dała nadzieję, iż niebawem będziemy mieć kolejnego, bardzo dobrego zawodnika w drużynie.

Występ swojego syna z trybun oglądał wówczas Krzysztof Zalewski. Zrobił to pomimo choroby, postępującego nowotworu. Mężczyzna był szczęśliwy, co uwieczniono na zdjęciach. Kibice również byli poruszeni faktem, iż mężczyzna doczekał debiutu swojego syna w drużynie narodowej. Wczoraj Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, przekazał dramatyczną informację. Okazuje się bowiem, że Krzysztof Zalewski, ojciec Nicoli Zalewskiego, nie żyje. „Był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi kilka dni temu, jak mi jest przykro Drogi Krzysztofie” – napisał „Zibi”, który zresztą odkrył Nicolę Zalewskiego dla polskiej reprezentacji.

Głos zabrali również przedstawiciele klubu AS Roma, którzy wsparli swojego młodziutkiego zawodnika. Na Twitterze zespołu ze stolicy Włoch opublikowano wpis, w którym wyrażono kondolencje dla reprezentanta Polski. „Cała AS Roma skupia się wokół Nicoli Zalewskiego i jego rodziny w tej trudnej, bolesnej chwili” – napisano.

Nicolę Zalewskie wspierają także fani AS Roma. Można to zauważyć pod wpisem klubu. „Forza Nicola! Wiem, że każde słowo wypowiedziane w tej chwili to za mało” – napisał jeden z kibiców. „Trzymaj się mocno, wspieram Twoją rodzinę” – dodał kolejny z sympatyków klubu ze stolicy Włoch.