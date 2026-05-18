Rosyjskie media państwowe niemal przemilczały jeden z największych ukraińskich ataków dronowych na Moskwę od początku wojny.

Choć w nocy z 16 na 17 maja nad stolicę Rosji i obwód moskiewski miało nadlecieć ponad 120 bezzałogowców, główne stacje telewizyjne poświęciły temu wydarzeniu zaledwie około minuty w głównych wydaniach wiadomości.

Celem ukraińskiego uderzenia była przede wszystkim Moskwa oraz strategiczne obiekty znajdujące się w regionie. Według rosyjskich źródeł część dronów trafiła w budynki mieszkalne. Nieoficjalnie mówi się o co najmniej trzech lub czterech ofiarach śmiertelnych oraz kilkunastu rannych. Wśród potencjalnych celów znalazła się także Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej w dzielnicy Kapotnia, a także zakłady związane z produkcją elektroniki i półprzewodników wykorzystywanych przez rosyjski przemysł zbrojeniowy.

Atak wywołał ogromne poruszenie wśród mieszkańców rosyjskiej stolicy. W mediach społecznościowych i niezależnych rosyjskich portalach pojawiły się relacje osób obudzonych przez eksplozje i syreny alarmowe. Wielu mieszkańców przyznawało, że była to jedna z najbardziej przerażających nocy od początku wojny.

Mimo skali wydarzenia rosyjska telewizja państwowa ograniczyła przekaz do krótkich komunikatów o „odpartym ataku”. Prezenterzy podkreślali przede wszystkim, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drony, a następnie szybko przechodzili do informacji o rosyjskich działaniach odwetowych przeciw Ukrainie. W materiałach sugerowano również, że rosyjskie uderzenia miały doprowadzić do poważnych zniszczeń infrastruktury wojskowej Ukrainy.

Russian media practically ignored the attack on the Moscow region or gave it just a few seconds.



So Moscow residents, don’t watch TV. Look out your windows. https://t.co/BtM6KhFojT pic.twitter.com/8UECZkqKHv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 17, 2026

Kilka godzin później Rosja przeprowadziła własny zmasowany atak dronowy na Ukrainę. Najmocniej ucierpiały Dniepr i Odessa, gdzie eksplozje uszkodziły budynki mieszkalne oraz magazyn materiałów pirotechnicznych. Według ukraińskich służb rannych zostało co najmniej jedenaście osób.

Przeczytaj również: