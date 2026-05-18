Joanna Scheuring-Wielgus była gościem rozmowy w programie „Super Expressu”. Posłanka do Parlamentu Europejskiego zdecydowała się uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego.

Scheuring-Wielgus stwierdziła, że Karol Nawrocki „bardzo zapatrzył się na to, co wydarzyło się na wschodzie”. – Bardzo się zapatrzył na historię kariery pana Putina i być może chce iść podobną drogą, żeby doprowadzić siebie do władzy absolutnej w Polsce – powiedziała.

Posłanka dodała, że na to nie może być „z naszej strony zgody”. Prowadząca rozmowę Adrianna Biedrzycka stwierdziła, że słowa Scheuring-Wielgus „zabrzmiały mocno”. Scheuring-Wielgus nie ustawała jednak w podtrzymywaniu swojej tez.

– Pani redaktor, jak patrzę na to co robi Karol Nawrocki, jak się zachowuje, jakich mechanizmów w polityce używa, to niestety widzę, że te swoje doświadczenia czerpie nie z tych, którzy byli politykami, prezydentami, którzy łączyli, tylko raczej z tych, którzy mieli władzę absolutną – powiedziała Scheuring-Wielgus.

Scheuring-Wielgus mówi, że Nawrocki zapatrzył się w Putina i idzie jego ścieżką żeby mieć władzę absolutną



