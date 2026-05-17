Rosja może uderzyć na państwo NATO już teraz, a nie za trzy lata, jak dotąd sądzono? Tak przynajmniej przekonuje komentator niemieckiej gazety „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” Konrad Schuller. Publicysta przedstawił swoją argumentację w tej sprawie.

Schuller zaapelował do rządu Niemiec, by ten ogłosił „stan napięcia”. Chodzi o przyspieszenie procesu wzmacniania niemieckiej armii. Jednocześnie komentator wskazał wypowiedzi rosyjskich przywódców sugerujące przygotowania do ataku.

Niemiecki publicysta wskazuje, że Rosja nie radzi sobie w wojnie przeciwko Ukrainie. Zwrócił też uwagę, że po zmianach politycznych na Węgrzech, wzrasta europejskie zaangażowanie w pomoc walczącej Ukrainie. To w jego ocenie skłania Moskwę do podjęcia zdecydowanych kroków.

„Dlatego celem Rosji jest zastraszenie Europy. Zdaniem zachodnich wojskowych najskuteczniejszym instrumentem byłby szybki, ograniczony atak na któreś z europejskich państw NATO. Groźba użycia broni atomowej miałaby odwieść Sojusz od reakcji na atak” – zauważa „FAS”.

Schuller zwrócił też uwagę, że europejskie państwa szukają alternatywy dla amerykańskich rakiet Tomahawk. Jednak nowy pocisk tego rodzaju mógłby wejść na wyposażenie wojska najwcześniej za trzy lata. „Okno możliwości (ataku) dla Putina otwiera się teraz, zanim Europa uzyska gotowość bojową, a nie dopiero za trzy lata” – ostrzega Schuller. „Kraje europejskie muszą jak najszybciej uzyskać zdolność do odstraszania” – przekonuje Schuller.

Źr. dorzeczy.pl