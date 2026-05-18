Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z FC Barceloną. Snajper z Polski został pożegnany przez kibiców zgromadzonych na Camp Nou. Gdzie w następnym sezonie zagra kapitan reprezentacji Polski?

To już pewne. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Polak najpierw ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych, a następnie, podczas meczu ligowego, pożegnał się z kibicami i zespołem.

– Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya – napisał Lewandowski.

Teraz nie ustają spekulacje, gdzie zagra Polak w kolejnym sezonie. Mówiło się o Włoszech, a nawet FC Porto, jednak włodarze portugalskiego klubu zdementowali te doniesienia. Głos zabrał za to agent „Lewego” Pini Zahavi, który wskazał, iż realne są jedynie dwa kierunki.

– Kluby z USA i Arabii Saudyjskiej wykazały zainteresowanie, a ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu sezonu – powiedział agent polskiego napastnika. Słowa Zahaviego wskazują na to, że transfer Lewandowskiego do Europy jest raczej wykluczony.

Przeczytaj również: