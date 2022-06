Nożownik zaatakował ochroniarza przy branie wjazdowej do zakładów PKN Orlen w Płocku – podało RMF FM. Napastnika udało się zatrzymać, a jego ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Jak podaje RMF FM, do ataku doszło przed godziną 5 rano. 42-letni mężczyzna podjechał samochodem do bramy przed zakładami PKN Orlen w Płocku. Następnie wysiadł z auta i ugodził nożem ochroniarza. Napastnika obezwładnili inni ochroniarze, na miejsce przyjechała policja, która aresztowała 42-latka. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że mężczyzna miał zachowywać się nieracjonalnie. Twierdził, że jest żołnierzem sił specjalnych i wykonuje rozkazy. W jego samochodzie znajdowała się broń krótka oraz dwa granaty, prawdopodobnie hukowe.

Komunikat w sprawie ataku wydał już PKN Orlen, który zaznaczył, że jest w kontakcie z rodziną poszkodowanego. „Dzisiaj w godzinach porannych doszło do incydentu, w wyniku którego ranny został pracownik Orlen Ochrony. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pomocy, służby koncernu zadziałały zgodnie z procedurami” – czytamy.

Źr.: RMF FM