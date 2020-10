Państwa, takie jak Polska i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię – takie słowa miała wypowiedzieć na antenie deutschlandfunk.de wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley. Wypowiedź wywołała burzę w mediach. W odpowiedzi na zamieszanie rozgłośnia przyznała się do manipulacji.

Sprawa ma związek z artykułem będącym omówieniem rozmowy Katariny Barley (SPD) z rozgłośnią deutschlandfunk.de. Na stronie niemieckiego medium mogliśmy znaleźć fragmenty, w których wiceszefowa Parlamentu Europejskiego niepokoiła się praworządnością w Polsce i na Węgrzech.

Niemka uważa, że instytucje unijne nie powinny rezygnować z dialogu. Natomiast dyskusja nie powinna się kończyć według tego samego schematu. „Jeśli zawsze będziemy ulegać Orbánowi i Kaczyńskiemu, to będzie to ładnie wyglądało, ale nie będzie skuteczne” – mówiła.

Barley uważa, że UE powinna podjąć bardziej stanowcze działania ws. naruszeń praworządności we wspomnianych krajach. W tym kontekście pojawiła się sugestia zablokowania budżetu UE, jeśli nie uda się wprowadzić sankcji za łamanie praworządności. „Państwa, takie jak Polska i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię” – miała powiedzieć.

Barley nie groziła „zagłodzeniem” Polski? Niemiecka rozgłośnia przyznaje się do „zafałszowania” cytatu

Ostatni cytat rozgrzał do czerwoności media społecznościowe w Polsce. Wielu internautów wskazywało, że użycie sformułowania „głodzenie” przez niemiecką polityk w stosunku do Polski stanowi co najmniej nietakt. Szef KRPM Michał Dworczyk zaapelował publicznie o przeprosiny.

Zamieszanie, jakie wywołał artykuł sprawiło, że rozgłośnia przyznała się do manipulacji. Okazało się, że Barley użyła wspomnianego słowa, jednak nie w kontekście polski. „Zagłodzić finansowo Orbana” – brzmi poprawiony tytuł.

„W pierwszej wersji zafałszowaliśmy oświadczenie Katariny Barley, wyolbrzymiając je. Naprawiliśmy ten błąd i przepraszamy” – poinformowała rozgłośnia deutschlandfunk.de, w ramach wyjaśnienia.

Źródło: deutschlandfunk.de, dorzeczy.pl