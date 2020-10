Państwa, takie jak Polska i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić – mówiła wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley. Jej wypowiedź wywołała falę komentarzy w Polsce. Wkrótce do sprawy odniósł się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Katarina Barley wyraziła zaniepokojenie stanem praworządności w Polsce i na Węgrzech. Niemiecka polityk daje do zrozumienia, że instytucje unijne powinny prezentować twardszą postawę w stosunku do Warszawy i Budapesztu. – Jeśli zawsze będziemy ulegać Orbánowi i Kaczyńskiemu, to będzie to ładnie wyglądało, ale nie będzie skuteczne – powiedziała w rozmowie z deutschlandfunk.de.

Barley zwróciła uwagę, że wspomniane kraje są zainteresowane funduszami unijnymi. Jej zdaniem skuteczną metodą, która pozwoli wpłynąć na rządy Polski i Węgier, mogłaby być blokada budżetu UE w Parlamencie Europejskim. „Państwa, takie jak Polska i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię” – powiedziała.

To nie pierwsza tak ostra wypowiedź Barley. Kilka miesięcy temu wiceszefowa KE sugerowała, że rządy Polski i Węgier ograniczają demokrację i praworządność pod pretekstem walki z epidemią. „Komisja Europejska powinna je pozwać do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za naruszenie traktatów UE” – stwierdziła.

UE powinna zagłodzić finansowo Polskę i Węgry? Stanowcza reakcja na wypowiedź wiceszefowej PE

Na ostatnią wypowiedź Barley zareagował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. „Ta wypowiedź jest oburzająca i przywołuje najgorsze skojarzenia historyczne. Można by powiedzieć, że Niemcy mają doświadczenie w głodzeniu i prześladowaniu Polaków…” – zauważył polityk.

W dalszej części Dworczyk wprost zapowiedział, że władze Polski domagają się przeprosin za wspomnianą wypowiedź. „Oczekujemy oficjalnych przeprosin od pani Barley i wycofania się z tych haniebnych słów!” – zaznaczył szef KPRM.

Wypowiedź niemieckiej polityk są szeroko komentowane w polskich mediach społecznościowych.

Wiceszefowa PE i była minister sprawiedliwości Niemiec Katarina Barley uważa, że Polskę i Węgry należy "zagłodzić finansowo". Jej stanowisko jest potraktowane troską o praworządność… https://t.co/fNA2Wx7EoM — Marek Pęk (@Marek_Pek) October 1, 2020

"Wtedy polski problem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, a nawet już dla nas – nie będzie dłużej żadnym wielkim problemem historycznym." H.Himmler, 1944@katarinabarley https://t.co/D3O63h23Fi — Wiktor Świetlik (@WiktorSwietlik) October 1, 2020

Źródło: dw.com, wMeritum.pl, Twitter