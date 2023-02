Bartosz Żukowski, który latami wcielał się w rolę Waldusia Kiepskiego, wystosował apel do fanów. Aktor mówi wprost i prosi o wpłaty.

Bartosz Żukowski to aktor, którego widzowie kojarzą przede wszystkim z serialu „Świat Według Kiepskich”. Artysta występował i występuje także w innych serialach oraz na deskach teatru. To jednak „Kiepscy” zapewnili mu dozgonną popularność.

Oprócz aktorstwa Żukowski ma jednak także inną pasję. Od wielu lat mocno angażuje się w pomoc zwierzętom. Niedawno artysta uczestniczył w likwidacji hodowli psów nowofunlandów, które – jak relacjonował on sam – żyły w skandalicznych warunkach.

Mężczyzna zamieścił wówczas post na Instagramie, w którym zaapelował do wszystkich swoich fanów. Żukowski wprost poprosił wszystkich o to, że jeżeli mają taką możliwość, mogą dokonywać wpłat na rzecz uratowanych zwierząt.

Bartosz Żukowski z dramatycznym apelem

– Znajomi i nieznajomi, uczestniczyłem w tej interwencji i wiozę teraz te psiaki do Warszawy. Wszystkie wymagają ogromnego nakładu pracy i środków. Od żywności i spokojnego, bezpiecznego schronienia począwszy, poprzez szeroką diagnostykę, leczenie farmakologiczne, operacyjne i specjalne zalecenia dotyczące odżywiania, kąpiele i golenie, aż po przygotowanie ich do kontaktu z człowiekiem i znalezienie odpowiedzialnych opiekunów. Wszystko to generować będzie ogromne koszty i każde wsparcie jest potrzebne. Liczę na wasze wrażliwe umysły i w ich imieniu proszę o wpłaty – pisał jakiś czas temu Żukowski, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Na tym jednak nie koniec. Żukowski zamieścił bowiem kolejny wpis, w którym ponownie zaapelował o wpłaty na rzecz uratowanych z hodowli psów. – Link do zbiórki w wyróżnionej relacji – napisał na Instagramie kolejny raz informując o zbiórce.

Przeczytaj również: