Nadchodzą nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa? Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Piotr Mueller.

Obecne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa obowiązują do 9 kwietnia. Obserwując jednak wzrost zakażeń wydaje się, iż konieczne będzie przedłużenie obecnych restrykcji lub po prostu wprowadzenie nowych. Kiedy mogłoby to nastąpić?

Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Piotr Mueller. Okazuje się, że informacje ws. potencjalnych nowych obostrzeń powinniśmy poznać niedługo, bo już w środę lub ewentualnie czwartek.

Rzecznik rządu dodał również, że w środę 7 kwietnia zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. To właśnie po tym spotkaniu władze zdecydują o tym, czy przedłużyć obecne obostrzenia lub czy istnieje konieczność wprowadzenia nowych zasad reżimu sanitarnego.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby odnotowano 8 245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 28 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby. Łącznie zmarło 60 osób.

Czy podane liczby wskazują, że mamy do czynienia z tendencją spadkową? Raczej nie. Ma to zapewne związek z okresem świątecznym, w którym najzwyczajniej przeprowadza się mniej testów na obecność koronawirusa. Niewykluczone więc, że kolejne raporty będą znacznie mniej optymistyczne, a rząd będzie zmuszony do wprowadzenia nowych obostrzeń sanitarnych. Jak dotąd, na podstawie poprzednich restrykcji, zamknięto m.in. duże sklepy meblowe i budowlane oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne.