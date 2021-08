Kamil Bednarek po latach wraca na antenę TVN. Stacja poinformowała, że jesienią zostanie on jurorem w drugim sezonie programu „Lego Masters”. Zastąpi w tej roli Pawła Dudę, którego występ w pierwszej edycji show wywołał wiele kontrowersji.

„Lego Masters” to format cieszący się dużą popularnością. Pierwsza edycja show przyniosła jednak sporo kontrowersji, które związane były głównie z Pawłem Dudą. Juror uważany był za zdecydowanie najsłabsze ogniwo całego programu, dodatkowo internauci wytknęli mu prywatną znajomość z jednym z uczestników.

W programie, w którym liczy się technika budowania z klocków Lego i kreatywność, ponownie zobaczymy w roli jurorki Olę Mirecką, natomiast jako prowadzący pojawi się Marcin Prokop. Od drugiej edycji dołączy do nich Kamil Bednarek, który po latach powraca do stacji TVN. Przypomnijmy, że wokalista w przeszłości zajął drugie miejsce w trzeciej edycji programu „Mam talent”. Później związał się z TVP, gdzie najpierw wystąpił w programie „Bitwa na głosy”, a następnie został trenerem „The Voice of Poland”.

Teraz TVN zapowiada, że Bednarek pojawi się jako juror „Lego Masters”. Program ma się pojawić na antenie już jesienią. „Wokalista niejednokrotnie udowodnił, że kreatywność i przekraczanie wyznaczonych granic w muzyce to największe zalety jego twórczości. Swoim niekonwencjonalnym podejściem na pewno zainspiruje uczestników” – czytamy w oficjalnej zapowiedzi stacji.

Żr.: TVN