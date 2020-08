Łukasz Szumowski w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” mówił o planowanych zmianach dotyczących obostrzeń z powodu pandemii. Pojawią się dodatkowe utrudnienia dla osób wjeżdżających do Polski. Ponadto nowe regulacje sprawią, że sklepy będą mogły odmówić obsługi klientów bez maseczki.

„Po pierwsze, proponujemy regionalizację powiatową, czyli wprowadzanie restrykcji w powiatach z dużą liczbą zakażeń.” – mówił Szumowski. Minister dodał, że nowe restrykcje obejmą wesela. „(…) nie wykluczamy zwiększenia ograniczeń przy organizacji wesel. Chcemy wprowadzić wymóg ich rejestracji i podawanie dokładnej listy gości. Nie wykluczamy, że zostanie obniżony limit osób, które biorą udział w takiej uroczystości” – zapowiedział.

Czytaj także: Padł kolejny rekord! Ministerstwo informuje o nowych przypadkach koronawirusa

Szumowski usłyszał także pytanie o kwarantannę dla podróżnych. „Niemcy zdecydowali się np. na wykonywanie testów u podróżnych. Być może pójdziemy ich śladem. Oczywiście wprowadzenie kwarantanny także bierzemy pod uwagę” – przyznał minister. „Niczego nie wykluczamy. Być może osoby powracające z zagranicy będą musiały przejechać przez „testowy drive-thru” i zrobić wymaz” – zapowiedział.

Minister zwrócił także uwagę, że wiele osób nie nosi maseczki, co tłumaczy problemami zdrowotnymi. Podkreślił, że takie sytuacje są bardzo rzadkie, a jeżeli ktoś naprawdę nie może nosić maseczki, bo ma trudności z oddychaniem, zawsze może zastąpić ją przyłbicą.

Zapowiedział, że rząd chce wyposażyć w dodatkowe uprawnienia podmioty prowadzące sklepy, by miały prawo nie obsługiwać osób bez maseczki. „Będzie to wprowadzone jako norma prawna, co najmniej w rozporządzeniu. Nastąpi to jeszcze w tym miesiącu” – poinformował szef MZ.

Minister usłyszał też pytanie, dlaczego w takim razie najważniejsze osoby w państwie występują publicznie bez maseczki. „Ale czy premier miałby ją nosić np. na wolnym powietrzu, podczas któregoś ze służbowych wyjazdów? Zostałby zaraz oskarżony o nadmierną demonstrację” – odparł Szumowski.

Źr. rmf24.pl ; „DGP”