W mediach pojawiły się nowe informacje dotyczące długofalowych planów Rosji wobec Białorusi. Jak wynika z analiz opartych na dostępnych danych, Kreml ma dążyć do stopniowego przejęcia realnej kontroli nad tym krajem, bez konieczności formalnego ogłaszania aneksji.

Kluczowym elementem tych działań mają być zmiany prawne i organizacyjne, które umożliwią rosyjskim służbom oraz instytucjom funkcjonowanie na terytorium Białorusi niemal na takich samych zasadach jak w Rosji. W praktyce oznaczałoby to znaczące ograniczenie suwerenności Mińska, mimo zachowania formalnej niezależności państwa.

Eksperci podkreślają jednak, że przedstawione wnioski bazują na analizie ogólnodostępnych informacji, a nie materiałów niejawnych. Mimo to kierunek zmian wskazuje na coraz głębszą integrację obu państw, która może prowadzić do faktycznego podporządkowania Białorusi Moskwie.

Nie jest to pierwszy raz, gdy pojawiają się podobne doniesienia. Już wcześniej media informowały o strategiach zakładających stopniowe włączanie Białorusi w struktury rosyjskie – polityczne, gospodarcze i militarne – w perspektywie kilku lat.

Obecne ustalenia wpisują się w szerszy kontekst działań Rosji w regionie, gdzie Moskwa stara się wzmacniać swoje wpływy i zabezpieczać strefę oddziaływania. W ocenie analityków może to mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy Wschodniej i relacji z NATO w najbliższych latach.

