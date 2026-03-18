Amerykańskie służby wywiadowcze opublikowały najnowszy raport dotyczący globalnych zagrożeń. W dokumencie zawarto m.in. informacje dotyczącej możliwej inwazji Chin na Tajwan.

W dokumencie odniesiono się m.in. do sytuacji w Azji. Amerykański wywiad ocenia, że Chiny nie planują inwazji na Tajwan w 2027 roku, mimo wcześniejszych spekulacji na ten temat. Zdaniem analityków taka operacja byłaby zbyt ryzykowna, zwłaszcza w przypadku możliwej reakcji USA.

Nie oznacza to jednak, że napięcia znikają. Pekin nadal rozwija swoje zdolności militarne i przygotowuje scenariusze przejęcia kontroli nad wyspą, choć – jak wskazano – preferowanym rozwiązaniem pozostaje presja polityczna i działania dyplomatyczne zamiast otwartego konfliktu.

Poruszono tam także temat Rosji. Jak wynika z dokumentu, Rosja nie jest obecnie zainteresowana zakończeniem wojny w Ukrainie, mimo trwających działań dyplomatycznych i nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych. Według raportu Kreml traktuje konflikt jako element długofalowej strategii i nie zamierza szybko wycofywać się z działań militarnych. Jednocześnie wskazano, że ewentualne działania USA mogą wpłynąć na przebieg wojny, choć na razie nie widać przełomu.

Raport pokazuje, że świat wchodzi w okres długotrwałej niestabilności. Z jednej strony przeciągająca się wojna w Ukrainie, z drugiej napięcia wokół Tajwanu – oba te konflikty pozostają kluczowymi punktami zapalnymi, które w najbliższych latach będą kształtować globalne bezpieczeństwo.

