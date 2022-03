Joe Biden rozpoczął swoje przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie od słów Jana Pawła II. Prezydent Stanów Zjednoczonych wiedział, jak trafić do Polaków.

Kończy się wizyta Joe Bidena w Polsce. Prezydent USA przyleciał do naszego kraju wczoraj. Na miejscu spotkał się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi pod Rzeszowem, a także z Andrzejem Dudą, prezydentem RP. Dziś rozmawiał natomiast m.in. z ukraińską delegacją.

Podsumowaniem wizyty amerykańskiego prezydenta nad Wisłą jest przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Joe Biden rozpoczął je słowami papieża Jana Pawła II. – Nie lękajcie się. To były pierwsze słowa, pierwszego polskiego papieża po jego wyborze. Te słowa zdefiniowały jego pontyfikat. Odmieniły świat – powiedział.

– Zebraliśmy się tu, w tym pięknym mieście, przed zamkiem, który jest dowodem historii ludzkości i jej walki o wolność. Warszawa przez lata stała dumnie, walcząc o wolność i triumfując – dodał Joe Biden w dalszej części swojego przemówienia, które jego współpracownicy określają mianem „historycznego”.

– Dzisiaj Rosja zdławiła demokrację. Chce to zrobić też poza swoimi granicami, atakuje swoich sąsiadów. Putin mówi, że denazyfikuje Ukrainę. To absolutne kłamstwo – stwierdził amerykański prezydent, który chwilę wcześniej dodał, że USA „stoją z Ukrainą”. – Siły amerykańskie są w Europie po to, by bronić sojuszników z NATO – powiedział Biden.