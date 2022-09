Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden krótko po przemówieniu Władimira Putina wydał oświadczenie, w którym potępił nielegalną aneksję okupowanej przez Rosję części ukraińskiego terytorium. Zapowiedział również, że Ukraina otrzyma kolejne 12 miliardów dolarów wsparcia.

Tuż po przemówieniu Władimira Putina, w którym ogłosił on aneksję okupowanej przez Rosję części ukraińskiego terytorium, oświadczenie wydał Joe Biden. „Stany Zjednoczone potępiają dziś oszukańczą próbę aneksji suwerennego terytorium Ukrainy przez Rosję. Rosja łamie prawo międzynarodowe, depcze Kartę Narodów Zjednoczonych i pokazuje swoją pogardę dla pokojowych narodów na całym świecie” – czytamy.

Amerykański przywódca zapowiedział dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz podkreślił, że rosyjskie działania nie mają żadnej legitymacji. „Stany Zjednoczone zawsze będą szanować międzynarodowo uznane granice Ukrainy. Będziemy nadal wspierać wysiłki Ukrainy na rzecz odzyskania kontroli nad jej terytorium poprzez wzmocnienie jej militarnie i dyplomatycznie, w tym poprzez 1,1 miliarda dolarów dodatkowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa, którą Stany Zjednoczone ogłosiły w tym tygodniu” – napisał.

Biden o kolejnym wsparciu Ukrainy

Joe Biden zapowiedział też nałożenie sankcji, które mają objąć ponad tysiąc osób i podmiotów z Rosji. „Sankcje te obciążą koszty osób i podmiotów – w Rosji i poza nią – które zapewniają polityczne lub ekonomiczne wsparcie nielegalnym próbom zmiany statusu terytorium Ukrainy. Będziemy zabiegać, by społeczność międzynarodowa zarówno potępiła te działania Moskwy, jak i pociągnęła Rosję do odpowiedzialności” – czytamy.

Prezydent USA zapowiedział też kolejne wsparcie finansowe Ukrainy. „Będziemy nadal dostarczać Ukrainie militaria konieczne do obrony, niezrażeni bezczelnymi wysiłkami Rosji, zmierzającymi do przesunięcia granic sąsiada. Z niecierpliwością czekam na podpisanie ustawy z Kongresu, która zapewni dodatkowe 12 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy” – napisał Biden. „Wzywam wszystkich członków społeczności międzynarodowej do odrzucenia nielegalnych prób aneksji przez Rosję i do opowiedzenia się po stronie narodu ukraińskiego tak długo, jak to konieczne” – dodał.

Źr.: WP