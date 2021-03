Już od poniedziałku, 15 marca, w ofercie sklepów sieci Biedronka znajdą się testy wykrywające przeciwciała SARS-CoV-2. Posiadają one dokładność ponad 98 procent, a wyprodukowane zostały przez szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab.

Biedronka to pierwsza sieć sklepów w Polsce, która do sprzedaży wprowadza testy serologiczne na COVID-19. Primacovid, bo o nim mowa, pozwala wykryć czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG oraz IgM przeciwko koronawirusowi. Jego producentem jest szwajcarska PRIMA Lab, test jest certyfikowany, a jego dokładność wynosi 98,3 proc.

W sklepach Biedronka test będzie dostępny od najbliższego poniedziałku, 15 marca, do wyczerpania zapasów. Co istotne, każdy klient będzie mógł kupić maksymalnie trzy sztuki. Cena pojedynczego testu to 49,99 zł.

Biedronka wprowadza test na COVID-19

Do badania testem Primacovid wykorzystuje się małą próbkę krwi, a czas oczekiwania na wynik to około 10 minut. „Misją Biedronki od początku istnienia jest umożliwianie kupującym dostępu do towarów, które są dla nich ważne i to zawsze w niskich cenach. Dotyczy ona nie tylko produktów spożywczych, ale i takich, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb psychologicznych i zwiększenie bezpieczeństwa. Do nich należy z pewnością test Primacovid. Wprowadzamy go na rynek jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, także dlatego, że jako lider rynku jest to część naszej odpowiedzialności społecznej” – powiedział Piotr Konopko, dyrektor handlowy sieci Biedronka.

Producent zaleca, by w przypadku pozytywnego wyniku testu skonsultować się z lekarzem i zgłosić się wynik. Jeżeli występują u nas objawy COVID-19, a wynik testu jest negatywny, w dalszym ciągu należy również skontaktować się z lekarzem.

Czytaj także: Horban: szczyt epidemii nastąpi prawdopodobnie pod koniec kwietnia

Źr.: Business Insider Polska