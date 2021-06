Nalegam na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Hierarcha zwraca uwagę, że sytuacja epidemiczna w kraju uległa znaczącej poprawie.

7 czerwca na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski opublikowano list abp. Stanisława Gądeckiego. Hierarcha zwraca uwagę, że w ostatnim czasie władze kraju odmrażają kluczowe sektory życia społecznego, jednocześnie utrzymując surowe restrykcje w świątyniach.

„Chciałbym wyrazić mój smutek z powodu utrzymywania dotychczasowych limitów wiernych w kościołach z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys.” – czytamy na wstępie listu.

Abp Gądecki podkreśla, że polski Kościół przestrzegał zaleceń sanitarnych, realizując wytyczne rządu. „Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary” – oświadczył przewodniczący KEP.

W opinii hierarchy obecny stan rzeczy można odbierać nawet w kategoriach ograniczania wolności religijnej. Abp Gądecki przypomina, że prawo to zostało uwzględnione w kluczowych aktach prawnych regulujących nasze życie społeczne, w tym w konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Abp Gądecki zwraca się do premiera Morawieckiego ws. obostrzeń w kościołach

Następnie autor listu zwraca uwagę, że przepisy epidemiczne prowadzą częstokroć do paradoksów. „Przykładowo, w wydarzeniach okolicznościowych takich jak przyjęcia pierwszokomunijne czy wesela dopuszcza się uczestnictwo 150 osób (nie licząc osób zaszczepionych). Te same osoby nie mogą jednak uczestniczyć w poprzedzającej je ceremonii liturgicznej w kościołach, gdyż w zdecydowanej większości ich powierzchnia jest mniejsza, niż wymagane w tym przypadku 2000m2” – czytamy.

„Takie instytucje jak teatry, opery, filharmonie, kina mogą prowadzić swoją działalność w pomieszczeniach zamkniętych przy udostępnieniu widzom 50 proc. liczby miejsc. W przypadku transportu zbiorowego dopuszczalne jest nawet 75 proc. obłożenia. Wydaje się, że zmniejszenie restrykcji w odniesieniu do kościołów i innych miejsc kultu do koniecznego minimum, (…) dowodziłoby poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności religijnej” – dodał abp Gądecki.

Przewodniczący KEP zaapelował na koniec o zmianę rządowej polityki dotyczącej Kościoła. „Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu” – czytamy.