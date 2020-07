Bluza męska to niezbędny element każdej garderoby. Jakie jej odcienie wybrać w tym sezonie, aby się wyróżnić i wpasować w trendy, a jakie z kolei warto mieć w swojej garderobie zawsze? Podpowiadamy!

Trudno o drugi tak uniwersalny element męskiej garderoby, jak bluza. Nawet najbardziej eleganccy mężczyźni, którzy na co dzień noszą przede wszystkim garnitury i marynarki, zazwyczaj mają choć jeden lub dwa modele w swojej szafie. Nic dziwnego – jest wygodna, gwarantuje ciepło, a przy tym łatwo zestawić ją z różnymi outfitami. Na rynku można znaleźć szeroki przekrój bluz o różnych atrybutach. Wśród nich można wyróżnić takie kategorie jak rozpinane, wkładane przez głowę czy z kapturem. Jaki model wybrać? To zależy przede wszystkim od stylu i zawartości szafy.

Czarna bluza męska – klasyk, którego nie powinno zabraknąć w męskiej szafie

Dobieranie bluz powinno przebiegać również z uwzględnieniem najnowszych trendów. Oczywiście, istnieją modele, które każdy mężczyzna powinien mieć w swojej szafie w charakterze bazy. Kobieca garderoba w zasadzie nie istnieje bez małej czarnej – z kolei w męskiej powinna znajdować się czarna bluza. Pasuje ona do sportowych stylizacji, ale również w zestawieniu z bardziej elegancką odzieżą w monochromatycznych odcieniach będzie prezentować się znakomicie.

Model z kapturem przełamie nieco oficjalny strój, dodając mu większej lekkości. Niewymuszona elegancja zawsze jest w cenie! Kontrasty odejmują lat – przykładem może być choćby połączenie sportowych butów z garniturowymi spodniami, od lat stanowiące popularny trend. Podobnie jest z prostą sportową bluzą. Czarne modele męskich bluz bawełnianych w różnych wariantach możesz znaleźć między innymi w sklepie Denley.pl.

Bordowa bluza męska – klasyczna elegancja na kolorowo

Bordo nieprzerwanie króluje na męskich działach odzieżowych. Powód jest prosty – nie jest on tak zachowawczy, jak na przykład czarny, a jednocześnie gwarantuje elegancki wygląd. Jeśli zależy Ci na bluzie, która będzie pasować do monochromatycznych koszulek i spodni, wybierz bordowy odcień. Znakomicie prezentuje się on również w zestawieniu z kolorami ziemi, w szczególności khaki i oliwką. Biel i beż również do niego pasują.

Szara bluza męska – na każdą okazję

Podobnie jak czerń, szarość sprawdzi się na każdą okazję. Ma jednak przewagę nad czernią w jednym aspekcie – znakomicie sprawdza się latem. Cienka i przewiewna bawełniana szara bluza męska będzie idealnym wyposażeniem na wietrzny letni dzień. Nie nagrzewa się w takim stopniu jak czarny materiał. Jednocześnie, ewentualne zabrudzenia nie są na niej tak widoczne, jak na przykład na bieli.

Żółta bluza męska – dla lubiących się wyróżniać

Od kilku sezonów żółć jest prawdziwym hitem i nic nie wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni. Najpopularniejszą jest odcień odblaskowy, choć te ciepłe, słoneczne również cieszą się sporą popularnością. Żółta bawełniana bluza męska sprawi, że będzie Cię widać z daleka. Pasuje do wielu odcieni – najciekawiej prezentuje się z szarościami, bielą czy oliwką. Nie polecamy za to łączenia jej z czernią, co daje dość karykaturalny efekt. To młodzieżowy wariant, który pasuje mężczyznom w każdym wieku!

Pamiętaj – przy doborze modnej bluzy męskiej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość materiału. Jeśli wybierasz bawełnę, zdecyduj się na wariant 100% lub jedynie z niewielką domieszką.