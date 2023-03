Od kilku dni afera związana z Motorem Lublin rozgrzewa środowisko piłkarskie w Polsce. Po niespodziewanej decyzji właściciela klubu Zbigniewa Jakubasa, zaskoczył również były prezes PZPN Zbigniew Boniek. Swoje zdanie wyraził publicznie.

Wszystko zaczęło się w niedzielę po meczu Motoru z GKS-em Jastrzębie. Trener lubelskiego zespołu Goncalo Feio, najpierw miał obrazić rzeczniczkę prasową klubu Paulinę Maciążek, a następnie rozbił głowę prezesa Pawła Tomczyka kuwetką na dokumenty.

Sprawa wywołała ogromne emocje. Za trenerem opowiedzieli się kibice Motoru, ale większość działaczy sportowych z kraju spodziewało się jednak zwolnienia Feio. Tymczasem na wtorkowej konferencji prasowej Zbigniew Jakubas zaskoczył, bo… pozostawił trenera, ale zwolnił rzeczniczkę i zawiesił przebywającego w szpitalu prezesa klubu.

Jakubas stanął w obronie trenera. „Cenię go, to kompetentny człowiek. Ta sytuacja, która wyniknęła, jest efektem przemęczenia. Trener pracuje po 20 godzin. To jest granica wytrzymałości organizmu, być może człowiek jest wybuchowy” – mówił.

Decyzja Jakubasa wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim. Większość komentatorów krytycznie i prześmiewczo odniosła się do jego decyzji. Tymczasem były prezes PZPN Zbigniew Boniek zdecydował się stanąć po jego stronie.

„A ja kibicuje panu Zbigniewowi Jakubasowi. Takich ludzi potrzeba w sporcie. Moraliści mnie śmieszą. Wszyscy się na wszystkim znają” – napisał Boniek na Twitterze.

A ja kibicuje panu Zbigniewowi Jakubasowi. Takich ludzi potrzeba w sporcie. Moraliści mnie śmieszą. Wszyscy się na wszystkim znają😜😜 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 7, 2023

Przeczytaj również:

Źr. twitter