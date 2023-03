Radio RMF FM dotarło nieoficjalnie do nowych szokujących faktów dotyczących tragedii w Sosnowcu. Przy domu katolickim znaleziono zwłoki dwóch duchownych. Z ustaleń rozgłośni wynika, że ksiądz zabił diakona, a następnie popełnił samobójstwo.

Wczoraj media przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu odnaleziono zwłoki dwóch mężczyzn. Ws. tragedii komunikat wydała diecezja sosnowiecka. Z oświadczenia dowiadujemy się, że byli to duchowni: ksiądz oraz diakon. Niebawem zaczęły pojawiać się doniesienia o ranach kłutych.

Dzisiaj radio RMF FM dotarło do nowych szokujących szczegółów tej sprawy. „Wszystkie okoliczności zdarzenia wskazywały na to, że mogło dość do popełnienia przestępstwa zabójstwa” – mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski, cytowany przez rozgłośnię.

„Sekcja zwłok prawdopodobnie zostanie przeprowadzona w środę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Wyniki sekcji odpowiedzą nam na pytania, jakie były okoliczności i przyczyny zgonu mężczyzny” – dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Reporterzy radia RMF FM dotarli nieoficjalnie do informacji o konflikcie duchownych. Ksiądz miał zabić diakona, a później popełnić samobójstwo. Przy jego ciele śledczy znaleźli narzędzie zbrodni.

Źr. RMF FM