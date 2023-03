16-latka obecna przy zabójstwie 16-letniego Eryka w Zamościu została zatrzymana. rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła poinformował, że sąd rodzinny zdecydował o jej najbliższej przyszłości.

Sąd rodzinny zadecydował o tymczasowym umieszczeniu w okręgowym ośrodku wychowawczym 16-letniej Gabrieli P. – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Śledczy podejrzewają nastolatkę o pomocnictwo w związku ze śmiertelnym pobiciem 16-letniego Eryka, do którego doszło tydzień temu w Zamościu.

„Mamy orzeczenie sądu o umieszczeniu 16-latki w okręgowym ośrodku wychowawczych” – powiedział prok. Szykuła. Dodał, że prokuratura wnioskowała o umieszczenie nastolatki w schronisku dla nieletnich. Sąd jednak wybrał inny „tymczasowy środek izolacyjny”.

Początkowo 16-latkę zwolniono do domu. Ta następnie starała się najwyraźniej zatuszować swój udział w sprawie. Skasowała wiadomości wysyłane w aplikacji messenger. Śledczy jednak zdołali je odtworzyć i odczytać wstrząsają treść. W efekcie ponownie ją zatrzymali.

„Gabriela P. chciała się zemścić na Eryku, który miał rzekomo rozpowiadać o niej plotki. Z racji tego, że ani Daniel G., ani jego kompani nie wiedzieli, jak chłopiec wygląda, to dziewczyna im go wystawiła. Wiedziała, o której kończy zajęcia, gdzie będzie. Wystawiła go na śmierć…” – pisze „Fakt” relacjonując wersję wyłaniającą się z odzyskanych wiadomości. Z treści wynika, że wszystko wcześniej zaplanowano.

