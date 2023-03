Jestem atakowany personalnie i hejterzy życzą śmierci mojej rodzinie – ogłosił Bartłomiej Graczak z TVP Info. Prezenter przekonuje, że padł ofiarą nienawiści po śmierci syna posłanki Koalicji Obywatelskiej.

Nie milkną echa śmierci Mikołaja Filiksa. W ostatnich dniach w sieci zaroiło się od oskarżeń skierowanych w stronę mediów publicznych. Ich autorzy przekonują, że to właśnie dziennikarze Radia Szczecin i TVP Info ujawnili informacje, które pozwalały na zidentyfikowanie ofiary pedofila, czym mogły się przyczynić do próby samobójczej młodego chłopaka i jego śmierci.

Z kolei dziennikarze mediów publicznych przekonują, że winę ponosi sprawca, informacje na temat personaliów ofiary funkcjonowały nieoficjalnie już wcześniej. Co więcej, zwracają uwagę, że po tym jak ujawniło je Radio Szczecin – informując, że chodzi o syna posłanki KO – masowo publikowały je inne media, także te sympatyzujące z opozycją. To – ich zdaniem – przyczyniło się do większego zasięgu informacji i zweryfikowania pochodzenia dziecka.

Głos w sprawie zabrał już nawet Donald Tusk. – Państwo miało opiekować się tą rodziną, która stała się ofiarą przestępstwa. Matka i syn zachowali się niezwykle odważnie i godnie w czasie bardzo trudnym dla nich. Powinni móc liczyć na pomoc państwa, władzy, funkcjonariuszy i pomoc – jeśli byłaby taka potrzebna — również mediów publicznych, a stali się ofiarami państwa – podkreślił.

Bartłomiej Graczak wstrząśnięty: Życzą śmierci mojej rodzinie

Tymczasem TVP Info publikowało w ostatnim czasie paski sugerujące, że Platforma Obywatelska i jej politycy wykorzystują tragedię rodziny dla powiększania własnego poparcia.

Bartłomiej Graczak z TVP Info oświadczył, że w ostatnich dniach dostaje mnóstwo nienawistnych komentarzy i gróźb. Prezenter przekonuje jednak, że nie podda się.

Sk******o i obrzydliwość przekracza dziś kolejne granice. Polityczna jazda na zmarłym dziecku trwa w najlepsze. Idę się wyrzygać. pic.twitter.com/DCFpiUbXn3 — Blanka Aleksowska (@BAleksowska) March 7, 2023

Mimo że nie mam żadnego związku z publikacją Radia Szczecin jestem atakowany personalnie i hejterzy życzą śmierci mojej rodzinie, bo od początku mówię, że politycy PO obłudnie grają tragedią. Nie złamiecie mnie. — Bartłomiej Graczak (@bgraczak) March 7, 2023