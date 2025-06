Krzysztof Bosak zabrał głos ws. zachowania Grzegorza Brauna w Sejmie. Europarlamentarzysta zniszczył wystawę dotyczącą LGBT.

Od wczoraj głośno jest o zachowaniu Grzegorza Brauna. Polityk podczas swojej wizyty w Sejmie, na oczach Straży Marszałkowskiej, zaczął niszczyć wystawę dotyczącą LGBT, która znajdowała się na korytarzach parlamentu.

Głos w tej sprawie zabrał Krzysztof Bosak, który jeszcze jakiś czas temu wspólnie z Braunem współtworzył Konfederację. Jeden z liderów ugrupowania przyznał wprost, że potępia tego typu akty, ale i organizowanie takich wystaw w Sejmie.

– Potępiam zachowania niezgodne z regulaminem Sejmu i potępiam też robienie ideologicznych wystaw w Sejmie, które wpisują się w negatywne trendy ideowe – powiedział Bosak, który dodał, że Sejm „nie jest miejscem na wybryki i na niszczenie różnych rzeczy”.

– Uważam, że takich wystaw nie ma co robić w Sejmie. Lepiej robić wystawy, które upamiętniają nasze wspólne dziedzictwo. Ja na przykład zrobiłem wystawę w 100-lecie polskiego złotego, żeby przypomnieć o tym, jak budowaliśmy swoją walutę. Moim zdaniem to jest dużo lepszy temat niż napełnianie Sejmu, czy to ukraińskimi flagami, tęczowymi flagami, czy jeszcze jakimiś innymi rzeczami – dodał.

Przeczytaj również: