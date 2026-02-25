Podczas mszy żałobnej Bożeny Dykiel, która odbywała się w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, doszło do niecodziennej sytuacji. Ksiądz prowadzący ceremonię musiał przerwać kazanie z powodu zakłóceń dochodzących z zewnątrz, które zakłóciły przebieg nabożeństwa.

W trakcie uroczystości, bardzo licznie odwiedzanych przez bliskich, przyjaciół oraz fanów aktorki, część z uczestników zaczęła głośno rozmawiać i poruszać się po świątyni, co skutecznie zakłóciło przebieg nabożeństwa. Sytuacja stała się na tyle uciążliwa, że duchowny poprosił o ciszę, a następnie przerwał wygłaszane kazanie, aby spróbować przywrócić ucztę spokoju i skupienia.

Według relacji obecnych, zakłócenia pojawiły się już kilka minut po rozpoczęciu mszy świętej, gdy drzwi kościoła otwierano i zamykano bez zachowania ciszy, a rozmowy przenikały nawet do wnętrza świątyni. Duchowny kilkukrotnie próbował zwrócić uwagę obecnym i przywrócić odpowiednią atmosferę, jednak ostatecznie zdecydował się na chwilowe wstrzymanie kazania.

Pogrzeb Bożeny Dykiel zgromadził tłumy – oprócz najbliższej rodziny i przyjaciół, obecni byli także przedstawiciele środowiska artystycznego i licznie przybyli fani, pragnący oddać hołd aktorce, znanej m.in. z ról teatralnych, filmowych oraz długoletniego udziału w serialu „Na Wspólnej”.

Bożena Dykiel, znana polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, zmarła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat. Artystka, której kariera trwała wiele dekad i obejmowała liczne role na scenach teatralnych, w filmach oraz w serialu „Na Wspólnej”, została pożegnana podczas uroczystości pogrzebowych 25 lutego w Warszawie. Msza żałobna odbyła się w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, a następnie ciało artystki zostało pochowane na Cmentarzu Powązkowskim. Bożena Dykiel była ceniona zarówno przez krytyków, jak i widzów, a jej śmierć wywołała szerokie poruszenie w środowisku artystycznym i w mediach.

