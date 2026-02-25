Podczas środowej odprawy kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP prezydent Karol Nawrocki mocno podkreślił zagrożenie ze strony Rosji i wskazał, że Moskwa, mimo mijających lat konfliktu na Ukrainie, nadal pozostaje „ciągle gotowa do wojny”.

Prezydent ocenił, że Rosja od dawna dąży do rozszerzenia swojej strefy wpływów i „bezpardonowo” próbuje narzucać innym państwom swoje cele polityczne. Jak mówił, działania Moskwy mają charakter nie tylko lokalny, lecz także strategiczny, a wojna z Ukrainą jest – jego zdaniem – elementem powrotu rosyjskiej polityki imperialnej.

Nawrocki wskazał również, że Rosja postrzega NATO jako głównego przeciwnika w rywalizacji z Zachodem i jego działania są skierowane na osłabianie wiarygodności sojuszu. Jego zdaniem celem Kremla jest testowanie odporności państw wschodniej flanki NATO w odpowiedzi na incydenty „poniżej progu wojny”, które – według prezydenta – mogą pojawiać się w przyszłości.

Podkreślił także, że współpraca Rosji z Chinami tworzy szerszy sojusz kwestionujący obecny międzynarodowy porządek i że Europa znajduje się w samym środku tej rywalizacji. Nawrocki ostrzegł, że nawet jeśli intensywność walk na Ukrainie ulegnie zmianie, konsekwencje konfliktu będą odczuwalne na ścianie wschodniej i wymagać będą od państw NATO stałej gotowości.

