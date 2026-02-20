Bliscy Bożeny Dykiel, która zmarła 12 lutego w wieku 77 lat, przekazali publicznie ważną prośbę w związku z jej nadchodzącym pogrzebem.

Uroczystości pożegnalne odbędą się w środę, 25 lutego, a ceremonia rozpocznie się mszą świętą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po nabożeństwie żałobny orszak przejdzie na Cmentarz Powązkowski, gdzie nastąpi pochówek artystki w rodzinnym grobie.

Rodzina aktorki szczegóły zamieściła w nekrologu, który udostępniono w sieci. Wprost zaznaczyli, by nie składać im kondolencji. Nie chcą również, by przynosić wieńce pogrzebowe. Mają inną prośbę. – Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach — czytamy w nekrologu.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi od ponad stu lat pomaga osobom niewidomym i ociemniałym, prowadząc m.in. szkoły, ośrodki rehabilitacyjne oraz domy opieki, wspierając ich codzienne funkcjonowanie oraz dążenie do większej samodzielności.

Prośba rodziny ma szczególne znaczenie, ponieważ Bożena Dykiel przez lata angażowała się w działalność charytatywną na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku. Jej wieloletnia kariera aktorska, w tym pamiętne role w teatrze, filmie i serialu „Na Wspólnej”, przyniosła jej ogromne uznanie widzów, a wsparcie tej konkretnej organizacji odzwierciedlało jej wartości i zaangażowanie społeczne.

Przeczytaj również: