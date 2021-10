Grzegorz Braun za pośrednictwem Facebooka odniósł się do słów Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury. Chodzi nie tylko o słynną wypowiedź posła Konfederacji z Sejmu.

W połowie września Braun wywołał skandal w Sejmie, gdy mówił o działaniach ministra Niedzielskiego. Poseł Konfederacji mówił wówczas, że minister powinien zasiąść na ławie oskarżonych. Dodał, że Niedzielskiemu należy przedstawić „akt oskarżenia zawierający informację o kilkudziesięciu tysiącach nadmiarowych zgonów”.

Kulminacja nastąpiła jednak w chwili, gdy prowadząca wówczas obrady Małgorzata Kidawa-Błońska wyłączyła posłowi mikrofon. „Będziesz pan wisiał” – wykrzyknął Braun pod adresem Niedzielskiego.

Czytaj także: Niedzielski o szpitalach tylko dla zaszczepionych: to abstrakcyjny pomysł

Wybuchła burza. Prezydium Sejmu podjęło decyzję o nałożeniu na niego najwyższej możliwej kary pieniężnej: sześć miesięcy obniżenia uposażenia o 50 proc. i sześć miesięcy (odebrania) 100 proc. diety poselskiej.

Braun odpowiada Niedzielskiemu

W rozmowie z RMF FM Niedzielski poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury. „Już zeznawałem w prokuraturze. To nie jest ten jeden epizod, to są groźby, które pojawiały się na spotkaniach publicznych, gdzie pan poseł Braun nawoływał do publicznego aresztowania mnie. Takiego obywatelskiego zatrzymania, co też jest próbą wywołania agresji wobec mnie” – mówił. „Oczekuję, że prokuratura, żeby prowadzić postępowanie i weryfikować wszystkie tezy, będzie wnioskowała o uchylenie immunitetu. Mam nadzieję, że do tego dojdzie” – dodał.

Do tych słów w swoim stylu odniósł się Braun. „Min. Choroby i Nagłej Śmierci najwyraźniej neguje konstytucyjny porządek ;-) w RP to Parlament sprawuje funkcję kontrolną nad Rządem, nie odwrotnie – trzeźwa ocena zbrodniczej działalności Adama Niedzielskiego należy do moich poselskich obowiązków” – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Min. Choroby i Nagłej Śmierci najwyraźniej neguje konstytucyjny porządek ;-) w RP to Parlament sprawuje funkcję kontrolną nad Rządem, nie odwrotnie – trzeźwa ocena zbrodniczej działalności ⁦@a_niedzielski⁩ należy do moich poselskich obowiązków. https://t.co/5CeR2bsW10 — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) October 5, 2021

Czytaj także: Sondaż. Co Polacy sądzą o sytuacji na granicy białoruskiej? Wynik jednoznaczny

Źr. twitter; dorzeczy.pl; wmeritum.pl